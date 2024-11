Ķīniešu miljardieris apēd 6,2 miljonus dolāru vērto banānu, tā pārdevējs raud: no manis to nopirka par vienu dolāru!

Savukārt "The New York Times" raksta, ka šo Suna apēsto banānu mākslinieks bija iegādājies Ņujorkā no ielas tirgotāja Šaha Alama par vienu dolāru. Kad Alams, kurš stundā nopelna 12 dolārus, uzzinājis par pasakaino banāna cenu, viņš apraudājies. "Esmu nabadzīgs cilvēks. Man nekad nav bijis tik daudz naudas, nekad neesmu redzējis tik daudz naudas,” sūrojies 74 gadus vecais Alams.