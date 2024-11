Pašmāju slavenības Uzbekistānā ēd mālus un zirga gaļu. Kuram garšoja?

Uzbeki ir lieli gaļas ēdāji, tāpēc tirgū tiek piedāvāts plašs dažādas izcelsmes gaļas sortiments. Tā kā Uzbekistānā dominē islāms, vienīgais gaļas veids, kuru tirgū nav iespējams redzēt, ir cūkgaļa. Vislielākajā cieņā ir jēra, liellopa un vistas gaļa, taču populāra ir arī zirga gaļa. Tā uzturā tiek izmantota diezgan plaši. Kilograms zirga gaļas maksā astoņus eiro. “Es nevarētu ēst zirgu, ja zinātu, ka tas ir zirgs. Es nodarbojos ar jāšanas sportu, un, manuprāt, tas nav okay, ka es ēdu to, ar ko nodarbojos,” saka Rūta. To līdz galam neizprot Frīdis: “Gaļa kā gaļa, es nesaprotu, kas tur varētu būt slikts! To ir ēduši visos karos, un daudzās vietās zirga gaļa ir ļoti iecienīta.”