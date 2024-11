"Iešūpini zvanus ritmā, lai kreisā ola pret labo sitas." Kas ir lipīgās dziesmas izpildītājs Kapteinis Reinis?

Reinis nav nekāds jampampiņš, kurš cenšas izcelties ar asprātīgu mūziku, bet gan gādīgs ģimenes tēvs un arī mūzikas skolotājs. Viņš strādā 22. vidusskolā, kā arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā māca audzēkņiem spēlēt mežragu. “Mans darbības stils mūzikā un mana profesija tomēr rada zināmas problēmas. Skolotāja amats pieprasa nopietnību, taču mans humors ir tāds, kas kādam var šķist vulgārs. Bet patiesībā tam apakšā ir dziļa doma,” uzskata Reinis un, vaicāts, kā tad viņu uztver audzēkņi – kā skolotāju vai Kapteini Reini –, neslēpj, ka situācija nav no tām vienkāršākajām: “Skolā sāku strādāt 2018. gadā, jau bija izdotas vairākas manas dziesmas. Protams, skolēni tās bija uzgājuši. Reiz piedalījos rap battle jeb repa cīņās, kur hiphopa stilā vajadzēja ar vārdiem nolikt pretinieku. Kas pēc tam panesās – ārprāts, mūzikas skolotājs atļāvies tādā piedalīties! Jā, esmu vairākas reizes “izbaudījis”, ko tas nozīmē, protams, man ir bijušas problēmas, esmu atlaists no darba. Piemēram, nupat vasarā biju iestājies darbā privātā pamatskolā, nostrādāju tikai nedēļu, kad viena no skolotājām parādīja direktorei kādu no manām dziesmām, un mani atlaida! Bet reiz citā skolā kāda audzēkņa māte – daktere pēc profesijas – bija direktorei pasūdzējusies par manu dziesmu "Cukura barons". Un direktore draudēja – vai nu es izdzēšu šo dziesmas video no visām vietnēm, vai arī tieku atlaists. Aizsūtīju visiem skolēnu vecākiem vēstuli, kur pastāstīju par šiem draudiem, un, pateicoties vecāku kampaņai, saglabāju darbu. Vienīgi man samazināja stundu skaitu līdz divām nedēļām un šādā veidā piespieda aiziet no skolas. Taču maniem skolēniem patīk tas, ko daru mūzikā, ar savu muzikālo darbību viņiem esmu kļuvis par autoritāti.”