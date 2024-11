Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - filmas no "Riga IFF", melnais humors, seriāls par naudu un varu

"Meitene ar adatu", "Peldmāja", "Spoku kaķis Anzu", "Saltums" – šie darbi bija lūkojami "Riga IFF" šogad. Bet no iepriekšējo gadu kinofestivāla darbiem iespējams redzēt pašmāju "Bezkaunīgie", "Gads pirms kara", "Mans laulību projekts", "Homo Novus", "Projām", "Ko zina klusā Gerda", "Māsas" un citas filmas. No ārzemju darbiem iesakāmas izcilās drāmas "May December", "Kritiena anatomija", "Undīne", mistērija "Mūžīgā meita" ar Tildu Svintoni, igauņu neparastā pērle "Neredzamā cīņa", kostīmu drāma par Austrijas ķeizarieni Elizabeti "Korsete", stāsts par darbu nakts radio "Nakts pasažieri" ar Šarloti Geinsbūru galvenajā lomā, ukraiņu trilleris "Pamfirs", vērts noskatīties arī vairāku valstu filigrāno kopražojuma darbu "Luka", skandināvu drāmu "Ļaujiet upei plūst" un somu pērli "Četri mazi pieaugušie", bet mazajiem skatītājiem noteikti patiks "Piedzīvojumi Ašas zemē".