Šefpavārs Gordons Remzijs atklāj, kādu ēdienu nekad nepasūtītu restorānā

Intervijā izdevumam "Town and Country" Remzijs pastāstīja, ka dienas zupa, kas atrodama daudzu iestāžu ēdienkartē, ir tā, ko viņš noteikti nepasūtītu. Pēc viņa teiktā, to bieži gatavo, lai izlietotu sastāvdaļu atliekas no iepriekšējās dienas. "Pirms pasūtīt dienas zupu, pajautājiet, kas ēdienkartē bija vakar. Reizēm īstās dienas ēdiens var vairāk līdzināties vakardienas palieku zupai," jokoja Remzijs.