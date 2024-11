Patrisha priecē fanus ar jaunu dziesmu "Nav bail"...

“Ar Kimu vienmēr ir bijis ļoti viegli sastrādāties - mēs līdzīgi domājam, mums sakrīt viedoklis par to, kādam ir jābūt dziesmas skanējumam un vēstījumam. Kad pirms gada Berlīnē ķērāmies pie jaunas dziesmas rakstīšanas, mūsu mērķis bija to uzrakstīt tā, lai gan stāsta, gan sajūtu ziņā dziesma būtu izprotama un tuva ikvienam. Dziesmas angļu versijas tapšanas procesā mums pievienojās dziesmu autors un mūziķis no Lielbritānijas Dunkan Townsend. Mūsu triju starpā izveidojās ļoti veiksmīga un raita sadarbība, kuru plānojam turpināt arī nakotnē. Šogad nolēmu dziesmu ierakstīt arī latviešu valodā,” stāsta Patrisha.