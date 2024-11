"Maksāt par dzīvesvietu ir vīrieša pienākums!" - Una Ulme par naudas tērēšanas paradumiem ģimenē

Atbildot uz jautājumu, vai ir kādas jomas, kurās pāris apvieno finanses, Una atklāj, ka Gaitis atbild par visu, bet viņa atbild pati par sevi. “Vispirms mēs tērēsim tavējo, bet pēc tam – katrs savējo!” smejas abi. “Esmu diezgan labi iekārtojusies. Kad ievācos pie Gaita, no sākuma mēs dalījām rēķinus. Vienā brīdī es pateicu, ka es tomēr uzskatu, ka tas ir vīrieša pienākums maksāt par dzīvesvietu. Tā ir mana izpratne, ka sievietei par to nav jādomā. Un Gaitis teica - okey, labi, es to pieņemu!” stāsta Una Ulme.