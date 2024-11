ZeBrene laiž klajā jaunu dziesmu “Tas jau ir daudz...

Dziesmas nosaukums šķietami paver plašu fantāzijas amplitūdu, taču, kā skaidro ZeBrene, būtiski ir saprast to, kā pareizi to izrunāt: “Šī nav dziesma ar uzsvaru uz “daudz”, šī ir dziesma ar uzsvaru uz “jau”.” Lai gan šis singls tapis kā solo projekts, ZeBrene atklāj, ka tas nebūt nenozīmē, ka viņš ir atteicies no duetiem, bet “Tas jau ir daudz” ir tik sev pietuvināts stāsts, ka otram māksliniekam šoreiz tajā vieta neatradās.