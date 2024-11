Labdarības maratons "Dod pieci!" sāk ziedojumu vākšanu cilvēkiem ar kritiskām veselības problēmām

No 20. novembra līdz 2025. gada 4. janvārim, ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja atbalstīt "Dod pieci!”, ziedojot "Narvesen” veikalos visā Latvijā, īpašajās ziedojumu kastītēs, kā arī veicot ziedojumu ar bankas norēķinu karti. SIA "Reitan Convenience Latvija” ("Narvesen” un "Caffeine”) valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena norāda: "Mēs ticam, ka varam kopīgi radīt vienotu sabiedrību, kuras daļa vēlamies būt – sabiedrību, kurā katrs cilvēks ir svarīgs un ir pelnījis tikt pamanīts, sadzirdēts un novērtēts. Ikviens no mums vai mūsu tuvākajiem var nonākt bezizejas situācijā, kad vienīgā cerība ir vienota un atbalstoša kopiena. Mēs redzam, ka tik bieži cīņa par veselību un dzīvību apraujas pusceļā, jo pietrūkst spēka, atbalsta un finansiālo līdzekļu, taču 21. gadsimtā naudai nebūtu jābūt nepārvaram šķērslim. Kopā mēs varam to mainīt, tādēļ aicinu ikvienu iesaistīties un ziedot, lai palīdzētu cilvēkiem ar kritiskām un akūtām veselības problēmām.”



No 13. līdz 19. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti arī labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā. Labdarības maratona norises ilggadējais un uzticamais atbalstītājs ir Luminor banka. "Mēs ar patiesu prieku atbalstām "Dod pieci!” maratonu jau daudzus gadus, jo ticam, ka kopīgiem spēkiem varam sniegt būtisku palīdzību tiem, kas nonākuši grūtībās. Ikviens cilvēks ir nenovērtējams un ir pelnījis saņemt līdzcilvēku atbalstu. "Dod pieci!” pierāda, ka tas, kas vienam var šķist nesasniedzams, mums visiem kopā ir paveicams. Tāpēc mēs sniedzam savu atbalstu un aicinām ikvienu, tostarp lielākus un mazākus uzņēmumus, pievienoties ar saviem ziedojumiem, lai palīdzētu cilvēkiem atgūt pašu svarīgāko – savu veselību,” dalās Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā.