Pie skatītājiem nonāks pasaules kino kritiķu augsti novērtētais trilleris “Dēli”

1988. gadā Gēteborgā dzimušais un Dānijā dzīvojošais Gustavs Mollers, kurš strādājis arī televīzijā (seriāls “Tumsā” (In the Darkness)), ir viens no zināmākajiem skandināvu jaunās paaudzes režisoriem. Viņš bijis gan Eiropas kino balvai izvirzīto kandidātu vidū, gan Minhenes, Melburnas, Roterdamas un Sandensas konkursantu sarakstā, kā arī pārliecinoši triumfējis Dānijas kino balvas “Robert” pasniegšanas ceremonijā. Nesen viņa otro pilnmetrāžas filmu “Dēli” izrādīja Rīgas Starptautiskajā kino festivālā, bet režisora starptautisko karjeru iekustināja Holivudas aktiera un producenta Džeika Džilenhola interese par drāmu “Vainīgais”, kuram tapa rimeiks ar viņu pašu galvenajā lomā un kas kopš 2021. gada rudens skatāms straumēšanas giganta “Netflix” piedāvājumā. Arī G. Mollera nākamajā filmā, kam oriģinālvalodā dots nosaukums “Snow Blind”, galveno lomu atveidos Dž. Džilenhols, un plānots, ka kinoteātros tā nonāks jau 2025. gadā.