No filmas "Gladiators II" izgriezta aina, kurā Denzels Vašingtons skūpsta vīrieti

"Izmēģinot manu cīņas ainu ar Pedro, man bija ideja beigās viņam noskūpstīt pieri," Meskals stāstīja žurnālam "Entertainment Weekly". "Es to izdarīju vienā no dubliem, un tad mēs saņēmām atgriezenisko saiti no Ridlija [video studijā], un es jautāju: "Ridlij, skūpsts uz pieres – vai tas tev patika? Jā vai nē? " Pēc īsas klusuma pauzes viņš caur radio atbildēja: "Baidos, ka jā.""