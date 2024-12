Kultūršoks Japānā. Aizrautīgā ceļotāja un kādreizējā Latvijas skaistumkonkursu dalībnieka Martina Linē pieredze "dīvainību zemē"

“Japānā populāra ir kanalizācijas aku vāku māksla – tie ir dažādi apgleznoti. Man bija interesanti tos fotografēt, taču Jokohamā vienu no tur esošiem septiņiem apgleznotajiem vākiem nekādi nevarēju atrast. Staigāju, meklēju, līdz piegāju pie kādas sievietes baltā formas tērpā. Pavaicāju, kur varētu atrast konkrēto vāku, viņa izņēma no kabatas salocītu karti, kurā ar bultiņām sazīmēts ceļš, kā no jau kartē atzīmētās manas atrašanās vietas var nokļūt līdz man interesējošajam objektam. Turklāt kartē ir arī tā vāka fotogrāfija, lai būtu skaidrs, kas tieši jāmeklē! Kā? Nu kā tas ir iespējams?! Sakritība? Nezinu. Bija sajūta, it kā manā priekšā būtu parādījies Dievs, lai izpildītu manu vēlēšanos!” stāsta Martins.