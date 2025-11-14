Pāragri mūžībā aizgājis bijušā grupas “Credo” dalībnieka Guntara Breča dēls Daniels.
Bijušais grupas “Credo” dalībnieks Guntars Brečs "Facebook" raksta, ka viņa mīļais dēls Daniels atstājis šo pasauli. Brečs aicina visus radus, draugus un paziņas atvadīties no Daniela sestdien, plkst. 12.00, Liepājas Svētās Annas baznīcā, nesot baltus ziedus.
“Lietus aizskalo visas pēdas, paliek pāri tikai bēdas. Lietū…,” savā ierakstā dalās Brečs, pieminot savu dēlu kā “mīļoto un sargeņģeli”.
Atvadu ceremonija Liepājā ļaus ģimenei, tuviniekiem un draugiem godināt Daniela piemiņu.