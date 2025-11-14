Pasaulē
Šodien 18:36
Stokholmas centrā divstāvu autobuss ietriecas ļaužu pūlī, ir bojāgājušie
Stokholmas centrā piektdien autobuss ietriecies ļaužu pūlī, kas stāvēja autobusu pieturā. Dzīvību zaudējuši vairāki cilvēki, bet vairāki guvuši ievainojumus.
Traģēdija notikusi ap plkst. 15 pēc vietējā laika (16 pēc Latvijas laika). Policija nekomentē upuru skaitu, dzimumu un vecumu, kā arī iespējamo nelaimes cēloni. Autobusa vadītājs ir aizturēts. Laikraksts "Aftonbladet" vēsta, ka notikušais tiek uzskatīts par slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos.
Nacionālā raiudsabiedrība SVT vēsta, ka vietējā autobusu kompānija "Transdev" apstiprinājusi, ka divstāvu autobuss pieder šim uzņēmumam.
Ziņa tiks papildināta