Pirmo reizi ar šaujamieroci rokās - Eva Juhņēviča kļuvusi par rezerves kareivi

Eva nekad mūžā nebija ņēmusi rokās šaujamieroci, bet nu viņai nācās apgūt gan šaušanu ar triecienšauteni G-36, gan kaujas granātu mešanu, gan iegūt zināšanas par droniem un to izmantošanu, par ložmetēju un prettanku granātmetēju darbību. “Es tikai filmās biju redzējusi, kā jāšauj! Paņemt rokās ieroci un apzināties tā patieso funkciju man sākotnēji tomēr bija liels pārdzīvojums. Šķiet, to, kā darbojas ierocis, tā īsti sapratu tikai kursa pēdējā nedēļā. Bet nekas, tagad māku gan to izjaukt un ātri salikt, gan akurāti tīrīt un arī izšaut, turklāt gana precīzi,” lepojas Eva, godīgi atzīstoties, ka tad, kad pēc pirmās apmācību nedēļas kursantiem piešķīra divas brīvdienas, tās viņa pavadījusi mājās, pārsvarā internetā pētot G-36 uzbūvi un skatoties video, lai kārtīgi saprastu, kā ierocis funkcionē.