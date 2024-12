Kā mūzikas dieviete Bejonse uzcēla savu miljonus vērto impēriju?

2023. gada decembrī respektablais finanšu izdevums "Forbes" novērtēja Bejonses kapitālu 800 miljonu ASV dolāru apmērā, no kuriem puse iegūta no viņas mūzikas katalogiem un turneju ienākumiem, bet atlikusī daļa – no privātajiem aktīviem un uzņēmumiem. “Viņa ir mūzikas dieviete,” žurnālam "Forbes" norādījis "IAG Music Division" vadītājs Deniss Arfa. “Darbs, ko viņa veic, un auditorija, ko viņa piesaista, ļauj radīt filmu pašai par sevi. Viņa var paveikt to, ko vairums nespēj.”