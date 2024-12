Vai pašmāju šovā "Ir talants!" bērni riskē ar dzīvību?

Visi gaisa akrobāti, kas speciāli uz šovu ieradušies no Ukrainas, tikuši uz turpmāko atlasi, un visu priekšnesumos uzsvērts, ka viņi uzstājas bez drošības palīglīdzekļiem. Daudzi skatītāji par to pauž neizpratni un sašutumu – kas notiktu, ja bērna roka notrīcētu, kāja paslīdētu un viņš sensāciju kāro pieaugušo acu priekšā nokristu, satraumētos vai pat nosistos? To, nez, rādītu visai Latvijai vai izgrieztu no nofilmētā materiāla? Kā pieaugušie drīkst pieņemt lēmumu, ka bērniem jāriskē ar dzīvību, lai… “pakutinātu skatītāju nervus” un iegūtu labāku vērtējumu šovā? Vai tas ir ētiski un civilizētai sabiedrībai pieņemami? Žurnāls "Kas Jauns" par to vaicāja gan bērnu vecākiem, gan šova rīkotājiem, gan bērnu tiesību ekspertiem.