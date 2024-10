Kas ir jaunā šova "Ir talants!" tiesnese Linda Šeļakova-Paulauska?

Horeogrāfiju Linda mācījusies Kultūras koledžā, zināšanas papildinājusi Londonā. “Devos ārpus Latvijas robežām, lai sevi pilnveidotu un attīstītu, jo, manuprāt, dejotājam un horeogrāfam visu laiku jābūt apritē, jāiegūst jaunākā informācija, nepārtraukti jāmācās. Ar vienu meiteni īrējām Londonas centrā istabu, apmeklēju visas iespējamās lekcijas un meistarklases. Tā bija lieliska pieredze un skola,” stāsta Linda un atklāj – kad kādu laiku bija mācījusies, pamanījusi izsludinātu kastingu. “Viens no šā projekta talantu meklētājiem bija visā pasaulē zināms horeogrāfs Braiens Frīdams. Kastingā bija vairāk nekā 300 dejotāju no dažādām pasaules valstīm. Es izgāju šo kastingu, mani apstiprināja projektā, no sajūsmas biju gluži kā “septītajās debesīs”. E-pasta vēstulē bija rakstīts, ka sāksim strādāt pie šā projekta pēc pusotras nedēļas, taču četras dienas vēlāk man piezvanīja mammīte un paziņoja, ka viņai ir konstatēts vēzis ceturtajā stadijā... Es nekavējoties devos uz Latviju. Ģimene man ir pirmajā vietā, un mamma man ir svēta. Līdz ar to aprāvās visas manas turpmākās gaitas Londonā, varbūt arī lielākas nākotnes iespējas. Taču studiju gada laikā es ieguvu ne tikai lieliskas zināšanas, bet arī pieredzi un apguvu citu valstu kultūru.”