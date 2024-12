"Man patīk viss, ko daru!” Akvelīna Līvmane dzīvo pēc pašas atklātiem likumiem

Tas laikam man ir no agrīnajiem gadiem teātrī, kad bija arī kāds slikts vārds recenzijās. Un tad sev jautāju: “Ja es to nebūtu izlasījusi, vai to zinātu un vai tas mani satrauktu, vai tad es bēdātos?” Nē! Nu tad uzskatīsim, ka es to neesmu izlasījusi! Tas ir tieši tas pats kā sieviete ar ieplīsušām zeķbiksēm: kāda ir viņas gaita un kāda stāja, kad, ejot pa ielu, viņa nezina par to caurumu, bet kā sašļūk un sabrūk, kad to pamana…