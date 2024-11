FOTO: mūsu slavenības bauda Jura Kursieša spēlfilmas “Cildenie” Latvijas pirmizrādi "Forum Cinemas"

Filmas montāžas režisors ir grieķis Jorgoss Mavropsaridis. Viņš strādājis pie tādām filmām kā "Kinds of kindness", "Poor Things", "The favorite", "The killing of a sacred deer", "The Lobster". Iepriekš Mavropsaridis ar Kursieti strādājis kopā ar viņa 2014.gada pie debijas filmas "Modris".