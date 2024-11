"Sudden Lights" izziņo grandiozu koncertu Arēnā Rīga un prezentē jaunu singlu (VIDEO)

Klipa režisors Edgars Haritončenko skaidro klipa ieceri: “Brīžiem katram no mums pietrūkst drosmes atļauties iziet ārpus ikdienišķā, paspēlēties, būt nenopietniem, lai tiktu galā ar nopietnām lietām. Kā jebkuram bērnam ir nepieciešams pieaugušais, kas spēs atbalstīt un iedrošināt, palīdzēs saskatīt cerību, tā arī pieaugušajiem ir nepieciešams atbalsts, lai iedrošinātu savu iekšējo bērnu. Un brīžiem tādai it kā maznozīmīgai lietai kā apģērbam ir nepieciešama liela drosme. Un ne jau kleita pati par sevi dod spēku, bet drosme atļauties to uzvilkt! Drosme kāpt pāri sabiedrības standartiem ļauj sajust savu spēku un iedrošināt citus.”