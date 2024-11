Labdarības akcijas "Dod pieci!" himnu šogad radījusi grupa "The Sound Poets"

"Dziesmas muzikālais kodols bija tapis, strādājot pie iepriekšējā studijas albuma "Pie vienas uguns”. Toreiz dziesmas iedīglim pietrūka īstā stāsta, tāpēc tas palika plauktiņā. Sākot domāt par "Dod pieci!” šā gada misiju un himnu, basģitāristam Kārlim uzreiz atausa atmiņā šī dziesmas skice, kas muzikālā un sajūtu līmenī ļoti organiski atbilda mums dotajam uzdevumam. Vēlējāmies runāt par to sajūtu, ko, iespējams, daudzi pazīstam – kad pamats zūd zem kājām, viss izmainās līdz nepazīšanai un šķiet, ka nav it nevienas ceļazīmes, kas rādītu, kā turpināt ceļu. Stāsts viegli ieguva ritējumu un savijās ar mūziku. Veidojot dziesmas aranžiju, sitaminstrumentālistam Pēterim uzausa vīzija, ko kopīgi apstrādājām un īstenojām, piesaistot mūsu ilggadējos radošos domubiedrus un draugus no Undīnes stīgu kvarteta "Juno”, kā arī Latvijas Radio bigbenda pūtēju grupas. Ceram, ka dziesma kalpos kā emocionāls palīgs un iedvesmojošs spēka avots, lai, neraugoties uz grūtībām un sarežģījumiem, mēs spertu pirmo soli un palīdzētu sev vai citiem,” par „Dod pieci!” himnas iedvesmu stāsta grupas "The Sound Poets” līderis Jānis Aišpurs.