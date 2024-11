Augums virs 2 metriem, runā slovēņu valodā, uzskatīja par garīgi atpalikušu: kas vēl zināms par Amerikas "pirmo dēlu" - 18 gadus veco Baronu

Jau 2016. gadā aktrise un televīzijas raidījumu vadītāja Rozija O'Donela atklāti paziņoja, ka zēns cieš no autisma. Iemesls šādiem izteikumiem bija bērna uzvedība brīdī, kad viņa tēvs teica prezidenta runu pēc uzvaras vēlēšanās. Barons žāvājās un cīnījās ar miegu (starp citu, Ņujorkā toreiz bija trīs naktī). Tomēr arī šādu uzvedību var norakstīt uz bērna nogurumu un vecumu: vai no 10 gadus vecā zēna var prasīt, ja viņš būtu kaut trīsreiz prezidenta dēls. O'Donelas paziņojums izraisīja sašutuma vētru no viņa vecāku puses. Melānija Trampa solījusi iesūdzēt tiesā par baumu izplatīšanu. Cita skandaloza epizode notika inaugurācijā: Barons rupji izturējies pret māti, kas atkal tika sasaistīts par slimību.