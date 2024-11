Latviešu aktrises Agatas Mucenieces baisā atzīšanās par bijušo vīru: "Gribēju uzlikt lāstu, lai cilvēks nosprāgst"

"Es aizgāju pie Viktorijas Raidosas. Viņa man izlika taro kārtis un attīrīja mani. Viņa man teica, ka man esot ļoti daudz ļaunu acu. Viņa apsedza mani ar palagu, sveces kaut kādas dedzināja. Un bija ļoti dīvaina tāda skaņa, it kā kāds būtu paņēmis zobenu no "Zvaigžņu kariem" un vicināja to. Es domāju, ka tā bija viņa, kas vicināja sveces," atcerējās Muceniece.