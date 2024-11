Gandrīz visi Donalda Trampa brāļi un māsas ir miruši - palikusi tikai 82 gadus vecā Elizabete

Freds nomira 1981. gada 26. septembrī 42 gadu vecumā no alkoholisma sekām. Viņa nāve spēcīgi ietekmējusi visu ģimeni, īpaši Donaldu Trampu, kurš bieži runājis par brāli kā cilvēku, kas viņam kalpojis kā brīdinājums par to, cik kaitīga var būt atkarība un slikti ieradumi. Donalds vairākkārt minējis, ka tieši Freda dēļ viņš atteicies no alkohola un tabakas lietošanas.