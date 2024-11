Uldis Rudaks neapmierināts ar mobilā sakara operatora attieksmi – viņam izsniedz saplēstu telefonu un liek par to samaksāt

Tā Rudaks ticis pie "Samsung", kuram norādīts, ka esot plaisa aizsargstiklā. “Es skatos, redzu, ka neliela plaisa augšā tur ir, pieļauju, ka ne tikai aizsargstiklā, bet dziļāk, taču nodomāju, ka gan jau meitene, kurai ikdienā darbs saistīts ar telefoniem, labāk zina, kā izskatās plaisa ekrānā, un kā plaisa tikai aizsargstiklā - man par to maza sajēga, jo nekad ar nekādiem aizsargstikliem nav bijusi darīšana. Sāku gaidīt, un reizē nesteidzīgi apgūt jauno, uz laiku iedoto telefonu, jo nesaskatu īsti jēgu baigi pie tā pierast, ja tūlīt jau būs to jādod atpakaļ. Tas, ka remonts ilgst nevis divas nedēļas, kā solīts, bet piecas, vēl būtu tīrais sīkums, kaut arī nepatīkami, ka man visu šo laiku jāsadzīvo ar telefonu, ko neesmu ne izvēlējies, ne īsti saprotu, kā to pilnvērtīgi lietot, ne arī man tur ir visi kontakti, līdz ar to vai uz katru īsziņu jāatbild ar jautājumu "kas šo raksta?" Beigu beigās pēc tām piecām nedēļām saņemu sen gaidīto ziņu, ka "pieteikums apstrādāts", kas, kā izrādās, nozīmē, ka ir saremontēts.”