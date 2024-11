Šona "Diddy" Kombsa un Dženifera Lopesas attiecību līkloči: kā viss sākās, kāpēc beidzās un vairāk

Viņi sāka satikties pēc iepazīšanās Dženiferas Lopesas dziesmas "If You Had My Love" videoklipā 1999. gadā. Diddy un viņa bijusī partnere Kima Portere tajā gadā izšķīrās. (Vēlāk viņi atjaunoja attiecības, taču Portere tās pārtrauca pavisam 2007. gadā). Lopesa un Diddy izšķīrās 2001. gadā pēc diviem kopā pavadītiem gadiem. 2003. gadā intervijā izdevumam “Vibe” Lopesa atklāja, kāpēc viņi galu galā izšķīrās, norādot, ka Diddy “nebija viņai uzticīgs”.