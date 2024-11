"Mums bija priežkritis!" Laima Vaikule parāda, kā pēc vētras izskatās viņas īpašumā Jūrmalā

Iepriekš Laima Vaikule intervijā kanālā "Doždj" vērsās pie Krievijas iedzīvotājiem un mēģināja atvērt Krievijas iedzīvotājiem acis uz to, kādus patiesībā noziegumus pastrādā Krievijas karaspēks Ukrainā. Tāpat viņa pastāstīja, no kurienes nākusi pavēle aizvākt "Jauno vilni" no Jūrmalas.