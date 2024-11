Kā nomira Harijs Hudini? Ieskats burvju mākslinieka negaidītajā nāvē, un kāpēc viņa sieva katru Halovīnu rīkoja spiritisma seansu

Karjeru Harijs Hudini sāka kā akrobāts, taču slavu viņam atnesa burvju triki. Drīz vien viņš bija zināms kā cilvēks, kurš spēj izkļūt no vissarežģītākajām situācijām. Viņš iemācījās atsvabināties no visāda veida ķēdēm un saitēm. Hudini apceļoja Ameriku un Eiropu, aizraujot publiku ar saviem neparastajiem trikiem, piemēram, izlienot no trako krekla vai izbēgot no cietuma kameras. Viņš pat prata izkļūt no hermētiski noslēgtas ūdens cisternas, bet Hudini slavenākais triks bija tikšana brīvībā no "ķīniešu moku kambara", kurā viņu ieslēdza ar galvu uz leju un siekstā saslēgtām kājām. Visi Hudini triki balstījās uz fizisko spēku, prasmi un veiklību. Viņš sadusmojās ikreiz, kad viņam kāds piedēvēja mistiskas spējas un ar lielu azartu atmaskoja viltus ekstrasensus un zīlniekus. Hudini savā dzīvē izdomāja daudz un dažādus aizraujošus trikus, to skaitā lika izgaist zilonim un izgāja cauri ķieģeļu sienai.