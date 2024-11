Dzemdības Tora kostīmā! Sieviete no Kolorādo ar savu dzemdību pieredzi iedvesmo tūkstošiem sekotāju (VIDEO)

27 gadus veca māksliniece un mājsaimniece Laura Ortiza no Kolorādo sociālajā tīklā “TikTok” ievietoja video, kurš noskatīts jau vairāk nekā 3,3 miljonus reižu. Video viņa un vīrs Reids Halvorsons valkā kostīmus no Tora filmām. Ortiza atveido “Slinko Toru,” kamēr viņas vīrs ir Tors no 2022. gada filmas “Tors: Mīla un Pērkons”.