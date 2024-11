Aktieri, kuri tā arī nespēja iziet no lomas - no bailēm iet dušā līdz sagrautai psihei!

"Atceros, piektajā sezonā vienā no ainām ar zāģi griezu sava personāža ķermeņa daļas. Tas bija viens no tiem brīžiem, kad es "izgāju" ārpus sevis, lai paskatītos uz to, ko es patiesībā daru, un sajutu tādu riebumu un šausmas," atcerējās aktieris. Jāteic, ka pēc dažiem gadiem viņš pārliecinoši atveidoja vienu no visu laiku nežēlīgākajiem sērijveida slepkavām – Džefriju Dameru – un par šo lomu saņēma "Zelta globusu".