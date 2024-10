VIDEO: Rihards un Sarmīte Pīki izrāda savu grezno un plašo mājokli

Sarmīte Pīka stāsta, ka tad, kad būvējuši savu māju, viņiem bijuši svarīgi vairāki faktori - viens no tiem bijis, lai ir, kur likt gleznu kolekciju, jo to viņiem ir daudz. Otrs - lai ir, kur salikt grāmatas, jo arī to viņiem ir daudz, trešais - lai ir vieta dažādiem suvenīriem no ceļojumiem, jo ceļojumos viņi devušies bieži, un visbeidzot - lai māja ir pietiekoši plaša, lai tajā varētu rīkot ballītes, uzņemt bērnus un būtu plašums, lai katrs var justies ērti un nepiespiesti.