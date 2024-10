FOTO, VIDEO: Izstāde Erotiskā Fotomāksla kafejnīcā Divi Raiņi

Gunita Jansone, izstādes kuratore: “Izstādei izvēlos tādas vietas, kur šie darbi organiski iekļaujas interjerā, kā tas bija pirmajā izstādes eksponēšanas vietā dizaina salonā Inspira, tā arī tagad kafejnīcā Divi Raiņi. Ar šo izstādi vēlos teikt, ka fotomāksla nav domāta tikai izstāžu zālēm, tā ir praktiski lietojama gan kā lielisks interjera papildinājums, kā arī var būt arī galvenais akcents. Ilgus gadus organizējot konkursus arhitektūras un būvniecības nozarē un līdz ar to apmeklējot ievērojamu skaitu objektu, esmu ievērojusi, ka maz interjeros tiek izmantoti vietējo mākslinieku darbi, kaut gan Latvija var lepoties ar izcilībām fotogrāfijā. Vēl ar šo izstādi vispārējās ērtības laikmetā vēlos aicināt dāmas krāšņot dzīvi ar buduāra tērpiem-zeķēm, korsetēm, kārdinošiem mājas tērpiem un nebaidīties iemūžināt to arī fotogrāfijās. Dzīve ir skaista un to var svinēt arī šādi, un arī 50, 60 un 70 gados.”