Vai Ainara Virgas laulība galā? Rokzvaigzne izklaidējas kopā ar citu

Arī turpmākos pasākumos Ainars Virga manīts ierodamies viens bez sievas. Bet 19. oktobrī pasaules mēroga cīņu sporta organizācijas "King of Kings" rīkoto šovu, kas vienā ringā pulcēja spēcīgākos bokserus no dažādām pasaules valstīm, rokmūziķis vēroja kādas simpātiskas tumšmates sabiedrībā. Pēc abu izdarībām spriežot – Virga aplicis roku ap sievietes pleciem, koķetēšanas –, no malas vērotājiem nebija šaubu, ka viņi atnākuši kopā un ir kaut kas vairāk par labiem draugiem klasiskajā izpratnē.