Influencere Intrisha ar asarām acīs reaģē uz strīdu ar Horenu Stalbi: es nespēju noticēt, ka cilvēki var tevi tā nodot

“Kaut kā ticu labajam, gribas ticēt, ka cilvēkiem ir kaut kāda dvēsele,” ar asarām acīs saka Intrisha. “Visas pirmās dienas dalībnieki sevi parādīja no ļoti emocionālas puses, bet es turējos līdz galam, un kad pienāca pēdējā diena, dzirdēju no dalībniekiem, ka viņi grib izvest mani no pacietības. [..] Kad izslēdzās visas kameras, es gribēju Horenam pateikt, ka tā nedrīkst darīt. Viņš ir pieaudzis vīrietis, bet es jauna meitene,” atzīst influencere, piebilstot, ka šovā jutās ļoti vientuļi, jo pārējā kompānija savā starpā jau bija pazīstama.