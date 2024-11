Vai Horens Stalbe visu laiku staigā vienā kreklā?...

“Man ir 98 krekliņi ar uzrakstu "Stop the War" un 82 ar uzrakstu "Peace and Love". Un nēsāju tos visu laiku tāpēc, ka uzskatu, ka tas ir mans pilsoniskais pienākums – atgādināt cilvēkiem, ka karš nav nekas labs un to vajag apturēt. Bet miers un mīlestība – visiem taču skaidrs, ka šo divu lietu dzīvē nekad nevar būt par daudz!” žurnālam "Kas Jauns" skaidrojis Horens.