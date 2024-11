"Tas ir liels izaicinājums!" - Ilze Grase-Ķibilde sāk dzīvi no nulles Vācijā

Savā Facebook profilā Ilze publiskojusi bildes ar jauno draugu Rūdiju no Vācijas, pastaigājoties pa rudenīgajām Rīgas ielām. Pāris jau vasarā tika manīts Latvijā apmeklējam publiskus pasākumus. Medijiem to Ilze komentējusi, sakot: lai arī Rūdijs ir no Vācijas, pagaidām katram ikdiena rit savā skrējienā.