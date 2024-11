Viktors Zemgals un Atis Slakteris mulsina tautu. Vīri bauda ceļojumus ar divām dāmām

“Esam seni cīņubiedri, un, ja savulaik prese un pat politiskie konkurenti apgalvoja, ka Slakteris par padomnieci pieņēmis ģimenes draudzeni, patiesībā bija pavisam otrādi. Es toreiz Ingūnu pat nepazinu. Kad kļuvu par ministru, man ieteica tieši viņu par padomnieci. Manuprāt, gudrāka un zinošāka cilvēka par Ingūnu nav – ekonomikas zinātņu doktore, profesore. Kopš tiem laikiem mūsu ģimenes satuvinājās, esam kļuvuši par domubiedriem un labiem draugiem. Ingūna joprojām man ir lielisks padomdevējs gan ekonomikā, gan lauksaimniecībā, arī Ingūnas vīram esmu ļoti daudz pateicības parādā. Viņš mums bija viens no labākajiem konsultantiem lauksaimniecībā, pateicoties viņa padomiem un pieredzei, mēs patiešām nevaram sūdzēties par ražu, mums tā ir laba par spīti dabas untumiem. Viņš un Ingūna lielā mērā palīdzēja mūsu lauksaimniecības biznesā. Un manā biznesā ekonomika kopā ar agronomiju ir panākumu pamatu pamats,” par attiecībām "Kas Jauns" nesen stāstīja Atis Slakteris, kas nupat atgriezies no Francijas. Tur viņš ar abām dāmām – gan Ingrīdu, gan Ingūnu – cita starpā viesojās pasaulslavenajā "Hôtel-Dieu" muzejā Bonē, kas ir viens no izcilākajiem 15. gadsimta Burgundijas arhitektūras paraugiem un kur 1443. gadā tika atvērta slimnīca nabadzīgiem ļaudīm. Kā jau Francijas kultūrvietā, tās apskates laikā norisinājās arī maltītes ieturēšana un vīna degustācija.