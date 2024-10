Kā Polijas "vampīrs" pavadīja savas dzīves pēdējos mirkļus: 18 gadus veco meiteni ar sirpi piecirta pie zemes, lai "neļautu viņai atgriezties no mirušajiem"

Zosja ir viena no apmēram 100 skeletiem, kas atrasti laukā ārpus neliela ciematā Pieņā uz dienvidiem no Polijas pilsētas Tonas. To 2022. gada vasarā atklāja arheologs profesors Dariuss Polinskis un viņa partnere Magda Zagrodzka. Pēc tam, kad profesora Polinska lāpsta trāpīja kaut kam, kas skanēja pēc metāla, pētnieki uzmanīgi pārskatīja zemi un atrada Zosju, kura ir vienīgais skelets laukā ar izkapti ap kaklu.