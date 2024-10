FOTO: sirsnīgi, enerģiski un elektrizējoši - Rēzeknē izskan aizkustinošs grupas "Borowa MC" 20 gadu jubilejas koncerts

«Tas bija ceļš no pirmajām rindām latgaliešu valodā līdz pilnai zālei Latgales sirdī – Latgales vēstniecībā "Gors". Mēs jūtamies ļoti aizkustināti par piedzīvoto, un esmu pateicīgs grupas biedriem Guntrai, Ingaram, Gintam, Raitim un Ralfam par maģiju, kas radās šajā notikumā!» pēc koncerta pauda grupas vokālists Aigars Runčis, piebilstot: «Koncerts "Gorā" bija kas elektrizējošs, un esmu pārliecināts, ka to atcerēsimies gan mēs, gan klausītāji, jo tā bija sirsnība un enerģija koncentrētākā veidā; ceļojums grupas mūzikā no pirmās līdzi aktuālajai dziesmai, kur katrā mēs esam ielikuši daļu sevis. Tas atbalsojās gan mūsu, gan klausītāju sirdīs.»