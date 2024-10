Princeses Ketrīnas kronēšanas dienas diadēmas autore pastāsta, ka darbs bijis sapņa piepildījums. Ko mēs zinām par rotas autori?

Pirms lielā notikuma klīda daudz spekulāciju par to, vai Ketrīna izvēlēsies kaut ko atbilstošu savam topošās karalienes statusam. Viešņas bija lūgtas pasākumu apmeklēt cepurēs vai ar galvasrotām, ko dēvē par fascinatoriem. Dažas nedēļas pirms kronēšanas slavenību žurnāls “People” no drošiem avotiem bija izdibinājis, ka Velsas princese kronēšanas ceremonijai visticamāk neizvēlēsies tradicionālu diadēmu. Māksliniece Koleta atklāj, ka jau no paša sākuma viņa nav šaubījusies par diadēmas dizainu, kādu darinājusi princesei.