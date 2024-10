Viss par Liama Peina ģimeni: mammu Karenu un tēvu Džefu, māsām Nikolu un Rūtu

Grupas “One Direction” strauji augošā slavas ceļa laikā Liamam vienmēr bija līdzās viņa vecāki, kas atbalstīja dēlu. Viņi labprāt piedalījās arī 2013. gadā tapušajā dokumentālajā filmā par popgrupu – “One Direction: tie esam mēs” ("One Direction: This Is Us"). “Mums viņa ļoti pietrūkst. Viņš aizgāja no mājām kā mans mazais zēns un kļuva par zēnu no žurnāla," Karena apliecināja filmā, kad iegādājās Liama kartona figūru vienā no viņa koncertiem. "Ja man ir šis [kartona Liams], es varu viņu redzēt katru dienu. Kad redzu viņu uz skatuves, mana sirds vai plīst no lepnuma, taču mums viņa ļoti, ļoti pietrūkst ikdienā.”