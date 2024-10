Jura Kursieša filma "Cildenie" izvēlēta Ziemeļeiropas nozīmīgākā kinofestivāla galvenajai programmai

Starptautiskais Tallinas kinofestivāls “Melnās naktis” no 8. līdz 24. novembrim pulcēs kinoprofesionāļus ne tikai no Ziemeļu un Baltijas valstīm, bet no visas Eiropas. Jura Kursieša spēlfilma “Cildenie” ir trešā Latvijas filma, kas iekļauta “Melno nakšu” konkursa galvenajā programmā.