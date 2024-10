Šoreiz bez Klumas, Dženeres un Bundhenas. Kāpēc vairāki slavenie “Victoria’s Secret” eņģeļi nepiedalījās 2024. gada grandiozajā modes skatē? Līgumi, pārmaiņas un jauni ceļi

“Victoria’s Secret” skate pirmo reizi notika 1995. gadā. Pēc tam, kad to sāka kritizēt daudzveidības trūkuma dēļ, 2019. gadā to atcēla. 2023. gadā šovs atgriezās pie skatītājiem kā "The Tour" — straumēts, netradicionāls šovs, kas bija filmēts Barselonā, Londonā, Tokijā, Lagosā (Nigērijā) un Bogotā (Kolumbijā).