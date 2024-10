Princis Džordžs ir dzimis, lai būtu karalis, taču pirms tas notiek, viņam pie sirds ir kāda cita pārsteidzoša karjera

Zināms, ka princis Džordžs neuzņemsies karaliskos pienākumus vismaz vēl desmit gadus, tā ir daļa no princeses Ketrīnas un prinča Viljama plāna, apgalvojis karaļnama komentētājs un autors Roberts Hārdmens. Viņš norādījis: “Viljams cenšas normalizēt Džordža nākotni. Viņš ar Keitu to nenoliedz un par to tiek daudz domāts, kā ne vienmēr agrāk ir bijis. Runājot par Džordžu, ir sajūta, ka prioritāte ir tāda, lai viņš un māsa ar brāli netiktu iebiedēti, lai viņiem nākotne nešķistu biedējoša. Lai tas ir kas tāds, ko viņi saprot un pieņem, ka tā būs daļa no viņu dzīves. Viņiem [vecākiem] ir pārliecība, ka tas jādara pēc iespējas neuzbāzīgāk un normālāk – ja to var saukt par normālu – un pēc iespējas patīkamāk. Viņiem abiem – kā Viljamam, tā Ketrīnai – tas ir ļoti svarīgi.” Hārdmens savā grāmatā citējis kādu Kensingtonas pils avotu, kurš teicis: “Nav pat mazāko cerību, ka Džordžs iesaistīsies karalisko pienākumu pildīšanā, līdz nebūs jau krietni pārsniedzis 20 gadu vecumu.”