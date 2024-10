“Būs par vienu policistu mazāk!” Nikolajs Puzikovs uzskata tiesas spriedumu par netaisnīgu

“Vērtējot man saņemto sodu un tam izrietošās sekas, tiesa nav ne tikai ņēmusi vērā, ka iepriekš neesmu sodīts, bet arī to, ka vairs nevarēšu strādāt Valsts policijā, jo to man aizliegs likums. Es uzskatu, ka pārkāpuma sods neatspoguļo patiesību, jo sods ir krietni bargāks, nekā to paredz Krimināllikuma 329. panta soda veidi,” norādīja Puzikovs.