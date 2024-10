Liene Šomase par šķiršanos no vīra: ja sieviete ir pārāk egoistiska, attiecību izjukšana ir neizbēgama

Dziedātāja norādīja, ka tad, kad ģimenē ienāk bērns, it īpaši, ja tas ir pirmais bērns, nereti romantiku saglabāt ir ļoti grūti. "Atceros, ka man bija ķeizars, man ilgi viss dzija, viss sāpēja, un likās, ka visa pasaule apgriezīsies otrādi... Bet romantiku tomēr vajag saglabāt. Tagad es to esmu sapratusi, toreiz to nesapratu, bet, ienākot bērnam, rūpēties par vīrieti un sevi kā sievieti ir dubultdarbs,” atzina Šomase.