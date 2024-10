Harija Potera brilles, biroja krēsls, zobens un pletne – interesantie priekšmeti, ko aktieri paņēmuši no filmēšanas laukumiem

Viens no aktieriem, kas paņēmis, iespējams, lielāko priekšmetu no filmēšanas laukuma, ir aktieris Roberts Daunijs juniors. Viņš pēc filmu sērijas "Dzelzs vīrs” filmēšanas uz mājām paņēma "Atriebēji" milzu burtu "A", kas bija uzstādīts uz ēkas. Vēlāk, jokojot par šo neparasto suvenīru, viņš pauda: "Es prasīju, vai varu to paņemt. Man šķiet, viņi bija pārsteigti, bet es teicu: "Vai jūs nopietni domājat, ka atstāšu to uz laukuma?" Tagad tas ir manā birojā, un es uz to skatos katru dienu."