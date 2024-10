Leģendārais "Draugi" dīvāns pārdots izsolē par iespaidīgu summu

Monikas Gelleres brūnā svītrainā blūze no 9. sezonas tika pārdota par 2 275 dolāriem, bet Čendlera Binga zilais kašmira džemperis no 7. sezonas tika pārdots par 6 500 dolāriem. Arī Reičelas Grīnas džemperis no epizodes "The One With The Truth About London" tika pārdots par 6 500 dolāriem – vairāk nekā sešas reizes pārsniedzot sākotnējo 1 000 dolāru vērtējumu.