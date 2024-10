Nākamgad Rīgā koncertēs pankroka grandi "The Offspring"

"The Offspring" tiek piedēvēts žanra apzīmējums poppanks, kura izcelsmes skaidrojumu atrast nav grūti – tas ir pankroks, kuru pēkšņi iemīlējuši tik daudzi, kā vēl vakar tikai Madonnu, "Depeche Mode" un Maiklu Džeksonu. Šis termins epizodiski pavīdējis jau septiņdesmito gadu otrajā pusē, runājot par "The Ramones", "Blondie", "The Police", bet deviņdesmitajos gados tas piedzīvoja jaunu nebijušās jaudas uzplaukumu - "The Offspring" kopā ar "Green Day" un "Blink-182", kļūstot par arēnu zvaigznēm un lielāko festivālu hedlaineriem. Nu jau "The Offspring" pasaulē ir pārdevuši vairāk nekā 40 miljonus albumu kopiju, kļūstot ne vien par pankroka pirmrindniekiem, bet arī par vienu no visu laiku pārdotākajām grupām visā plašajā, daudzveidīgajā un gadu desmitiem ilgušajā rokmūzikas vēsturē.